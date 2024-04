SPI-Papier Medartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medartis von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Medartis-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Medartis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Medartis-Anteile bei 57,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Medartis-Aktie investierten, hätten nun 17,544 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 514,04 CHF, da sich der Wert einer Medartis-Aktie am 02.04.2024 auf 86,30 CHF belief. Mit einer Performance von +51,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Medartis war somit zuletzt am Markt 1,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at