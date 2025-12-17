SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mobimo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mobimo-Investment gewesen.

Am 17.12.2015 wurden Mobimo-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mobimo-Anteile an diesem Tag 190,87 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Mobimo-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,392 Mobimo-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 352,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 468,10 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 84,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mobimo einen Börsenwert von 2,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at