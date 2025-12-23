PLAZZA Aktie

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

23.12.2025 10:03:42

SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 303,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,003 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 13 597,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 412,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,97 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete PLAZZA eine Marktkapitalisierung von 843,29 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Ein PLAZZA-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

