PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Frühe Anlage
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 303,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,003 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 13 597,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 412,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,97 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete PLAZZA eine Marktkapitalisierung von 843,29 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Ein PLAZZA-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLAZZA AGmehr Nachrichten
Analysen zu PLAZZA AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|PLAZZA AG
|414,00
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.