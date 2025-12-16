PLAZZA Aktie

PLAZZA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

Investmentbeispiel 16.12.2025 10:03:58

SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen PLAZZA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PLAZZA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die PLAZZA-Aktie an diesem Tag 307,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 3,257 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 407,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 325,73 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 32,57 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 840,33 Mio. CHF. Die Erstnotiz der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

