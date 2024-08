SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Rieter-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 130,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hat, hat nun 7,692 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2024 auf 104,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 800,00 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 20,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rieter belief sich zuletzt auf 466,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at