SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Santhera Pharmaceuticals-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 200,000 Santhera Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 2 368,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,84 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 136,80 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 163,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at