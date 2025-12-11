SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 370,370 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Santhera Pharmaceuticals-Aktien wären am 10.12.2025 4 570,37 CHF wert, da der Schlussstand 12,34 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,30 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Santhera Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 166,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at