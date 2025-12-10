Mittwochshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 17 711,43 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,263 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,359 Prozent auf 17 704,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17 768,45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 711,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 684,31 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,445 Prozent nach. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 17 179,19 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Stand von 16 950,46 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 10.12.2024, einen Stand von 15 534,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,13 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Idorsia (+ 9,10 Prozent auf 4,20 CHF), Straumann (+ 1,84 Prozent auf 93,04 CHF), BELIMO (+ 1,55) Prozent auf 785,50 CHF), Leonteq (+ 1,55 Prozent auf 13,14 CHF) und Molecular Partners (+ 1,37 Prozent auf 3,32 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,70 Prozent auf 0,63 CHF), Evolva (-7,04 Prozent auf 0,77 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,70 Prozent auf 11,96 CHF), SHL Telemedicine (-3,44 Prozent auf 0,90 CHF) und Relief Therapeutics (-2,41 Prozent auf 2,83 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 604 596 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 278,206 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at