Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Profitable Schweizerische Nationalbank-Anlage?
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3 500,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,286 Schweizerische Nationalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 3 590,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 025,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,57 Prozent.
Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 357,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!