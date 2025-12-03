SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3 500,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,286 Schweizerische Nationalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 3 590,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 025,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,57 Prozent.

Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 357,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at