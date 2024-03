SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 06.03.2021 wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schweizerische Nationalbank-Aktie bei 5 200,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schweizerische Nationalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,192 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 709,62 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 05.03.2024 auf 3 690,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 709,62 CHF, was einer negativen Performance von 29,04 Prozent entspricht.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 378,35 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at