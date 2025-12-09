SPI-Papier SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SF Urban Properties-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die SF Urban Properties-Aktie bei 95,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,504 SF Urban Properties-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SF Urban Properties-Papiers auf 98,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 033,61 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,36 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von SF Urban Properties belief sich zuletzt auf 327,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at