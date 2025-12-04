SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment gewesen.

SHL Telemedicine-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 625,000 SHL Telemedicine-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 0,74 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 462,50 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 462,50 CHF, was einer negativen Performance von 95,38 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 59,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at