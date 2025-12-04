SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SHL Telemedicine-Performance 04.12.2025 16:04:20

SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment gewesen.

SHL Telemedicine-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 625,000 SHL Telemedicine-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 0,74 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 462,50 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 462,50 CHF, was einer negativen Performance von 95,38 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 59,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SHL Telemedicinemehr Nachrichten