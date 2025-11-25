SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,12 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 231,527 SoftwareONE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,89 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 948,28 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,48 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 1,81 Mrd. CHF. Die SoftwareONE-Aktie ging am 25.10.2019 an die Börse SWX. Der erste festgestellte Kurs eines SoftwareONE-Anteils lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at