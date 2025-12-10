StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
10.12.2025 10:04:06
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.12.2022 wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die StarragTornos-Anteile bei 48,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, befänden sich nun 20,661 StarragTornos-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,64 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,64 Prozent eingebüßt.
StarragTornos wurde am Markt mit 163,00 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
