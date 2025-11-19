SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in StarragTornos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem StarragTornos-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die StarragTornos-Anteile bei 37,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hat, hat nun 26,738 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 30,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 826,20 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 17,38 Prozent.

Alle StarragTornos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 164,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at