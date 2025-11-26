SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in StarragTornos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das StarragTornos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,00 CHF. Bei einem StarragTornos-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227,273 StarragTornos-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2025 auf 30,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 818,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,82 Prozent verringert.

StarragTornos war somit zuletzt am Markt 164,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at