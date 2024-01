SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen

Straumann-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,05 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,493 Straumann-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.01.2024 6 845,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 130,40 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 6 845,14 CHF entspricht einer Performance von +584,51 Prozent.

Am Markt war Straumann jüngst 20,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at