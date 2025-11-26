Swatch Aktie

Langfristige Performance 26.11.2025 10:03:57

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Swatch (I)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Swatch (I)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 355,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (I)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,281 Swatch (I)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (168,85 CHF), wäre die Investition nun 47,47 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,53 Prozent verringert.

Swatch (I) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

