Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Langfristige Investition
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swatch (N)-Aktie bei 68,55 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,459 Swatch (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.12.2025 49,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 34,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,40 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
