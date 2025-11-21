Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Lukratives Swatch (N)-Investment?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 45,54 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hat, hat nun 21,959 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (N)-Papiers auf 34,06 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 747,91 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 25,21 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swatch (N)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25