Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Langfristige Investition
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr eingebracht
Swatch (N)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swatch (N)-Papier bei 32,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,960 Swatch (N)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 32,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 018,58 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,86 Prozent.
Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
