SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Swatch (N)-Aktie letztlich bei 44,42 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swatch (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 225,124 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 33,52 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 546,15 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,54 Prozent verringert.

Swatch (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at