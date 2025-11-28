Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Profitables Swatch (N)-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Swatch (N)-Aktie letztlich bei 44,42 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swatch (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 225,124 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 33,52 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 546,15 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,54 Prozent verringert.
Swatch (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swatch (N)mehr Nachrichten
|
28.11.25
|SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.11.25
|SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25
|SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
07.11.25
|SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)