SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Thurgauer Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 79,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,579 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 161,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 031,45 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 103,14 Prozent zugenommen.

Thurgauer Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 646,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at