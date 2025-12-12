SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 103,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,966 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 163,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,49 CHF wert. Damit wäre die Investition 57,49 Prozent mehr wert.

Thurgauer Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 651,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at