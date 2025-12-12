Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Lukrative Thurgauer Kantonalbank-Investition?
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 103,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,966 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 163,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,49 CHF wert. Damit wäre die Investition 57,49 Prozent mehr wert.
Thurgauer Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 651,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!