SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in V-Zug eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

V-Zug-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das V-Zug-Papier an diesem Tag bei 140,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,429 V-Zug-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 071,43 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Papiers am 02.08.2024 auf 57,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,29 Prozent abgenommen.

Das V-Zug-Papier wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der V-Zug-Anteilsschein bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at