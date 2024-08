SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem V-Zug-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 68,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 14,514 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.07.2024 auf 55,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 809,87 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 19,01 Prozent verkleinert.

Die Erstnotiz des V-Zug-Anteils fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines V-Zug-Anteils lag damals bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at