Xlife Sciences Aktie

WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603

Xlife Sciences-Performance 05.12.2025 10:03:38

SPI-Papier Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xlife Sciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Xlife Sciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Xlife Sciences-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Xlife Sciences-Anteile an diesem Tag bei 30,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 33,333 Xlife Sciences-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 776,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,30 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 776,67 CHF entspricht einer negativen Performance von 22,33 Prozent.

Xlife Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 127,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Xlife Sciences AG

Analysen zu Xlife Sciences AG

Aktien in diesem Artikel

Xlife Sciences AG 22,50 -3,43% Xlife Sciences AG

