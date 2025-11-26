Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Investment
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,06 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16 666,667 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 25.11.2025 903,33 CHF wert, da der Schlussstand 0,05 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 903,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,67 Prozent.
Der Addex Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 7,72 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
