SPI-Titel Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,06 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16 666,667 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 25.11.2025 903,33 CHF wert, da der Schlussstand 0,05 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 903,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,67 Prozent.

Der Addex Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 7,72 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at