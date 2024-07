SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,72 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 148,810 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Anteile wären am 18.07.2024 2 351,19 CHF wert, da der Schlussstand 15,80 CHF betrug. Mit einer Performance von +135,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

