SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit AEVIS VICTORIA SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,19 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 12,210 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Anteile wären am 30.12.2025 163,00 CHF wert, da der Schlussstand 13,35 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,00 Prozent gesteigert.

AEVIS VICTORIA SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at