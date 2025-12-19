SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit AEVIS VICTORIA SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 526,316 AEVIS VICTORIA SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 842,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,58 Prozent verringert.

AEVIS VICTORIA SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at