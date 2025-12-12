SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,00 CHF. Bei einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71,429 AEVIS VICTORIA SA-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 935,71 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Papiers am 11.12.2025 auf 13,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,43 Prozent.

Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich zuletzt auf 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at