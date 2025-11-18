ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|ASMALLWORLD-Anlage im Blick
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,25 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 444,444 ASMALLWORLD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (0,75 CHF), wäre das Investment nun 333,33 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,67 Prozent verringert.
ASMALLWORLD wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,99 Mio. CHF gelistet. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Anteils fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASMALLWORLD AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)
Analysen zu ASMALLWORLD AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,78
|0,00%