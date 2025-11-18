ASMALLWORLD Aktie

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

ASMALLWORLD-Anlage im Blick 18.11.2025 10:03:39

SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in ASMALLWORLD eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,25 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 444,444 ASMALLWORLD-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (0,75 CHF), wäre das Investment nun 333,33 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 66,67 Prozent verringert.

ASMALLWORLD wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,99 Mio. CHF gelistet. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Anteils fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

