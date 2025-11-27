SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Investoren gebracht.

Avolta (ex Dufry)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Anteile betrug an diesem Tag 113,39 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 88,191 Avolta (ex Dufry)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 831,02 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 26.11.2025 auf 43,44 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,69 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Avolta (ex Dufry) eine Marktkapitalisierung von 6,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

