WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729

Profitables BACHEM-Investment? 15.12.2025 10:04:02

SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BACHEM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 64,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,408 BACHEM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.12.2025 818,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 53,15 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,10 Prozent abgenommen.

Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

BACHEM HOLDING AG

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
