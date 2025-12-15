BACHEM Aktie
WKN DE: A3DLKE / ISIN: CH1176493729
|Profitables BACHEM-Investment?
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine BACHEM-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BACHEM-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 64,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,408 BACHEM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.12.2025 818,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 53,15 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,10 Prozent abgenommen.
Alle BACHEM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|BACHEM HOLDING AG
|56,84
|2,56%