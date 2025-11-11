Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 402,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Barry Callebaut-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,071 Barry Callebaut-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,45 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 10.11.2025 auf 1 184,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 84,45 CHF, was einer negativen Performance von 15,55 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Barry Callebaut betrug jüngst 6,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
