BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Performance unter der Lupe
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 449,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BELIMO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,222 BELIMO-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,08 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 15.12.2025 auf 787,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,08 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von BELIMO betrug jüngst 9,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
