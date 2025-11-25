BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|Rentables BELIMO-Investment?
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das BELIMO-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BELIMO-Aktie betrug an diesem Tag 379,00 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,264 BELIMO-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2025 201,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 764,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +101,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 9,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
