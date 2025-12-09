BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Anlage
|
09.12.2025 10:03:51
SPI-Wert BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BELIMO-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 587,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das BELIMO-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,021 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 782,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 319,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,19 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 9,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|BELIMO Holding AG
|832,00
|0,85%
