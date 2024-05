SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie Investoren gebracht.

Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an diesem Tag 1 134,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 0,882 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wären am 02.05.2024 362,87 CHF wert, da der Schlussstand 411,50 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 63,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) bezifferte sich zuletzt auf 846,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at