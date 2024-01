SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile 843,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,186 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 533,81 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 18.01.2024 auf 450,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,62 Prozent verringert.

Der Bystronic (ex Conzzeta)-Wert an der Börse wurde auf 951,20 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at