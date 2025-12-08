SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Calida von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Calida-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Calida-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Calida-Aktie bei 31,97 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 312,752 Calida-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 753,02 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 05.12.2025 auf 12,00 CHF belief. Mit einer Performance von -62,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Calida markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 83,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at