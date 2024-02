SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 86,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 116,009 Cembra Money Bank-Anteilen. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Papiere wären am 08.02.2024 7 813,23 CHF wert, da der Schlussstand 67,35 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 7 813,23 CHF, was einer negativen Performance von 21,87 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX war der 30.10.2013. Das Cembra Money Bank-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at