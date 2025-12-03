XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Dätwyler-Anlage im Blick 03.12.2025 10:04:23

SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dätwyler von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Dätwyler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 184,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 5,411 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (154,40 CHF), wäre das Investment nun 835,50 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,45 Prozent abgenommen.

Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,66 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

