SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden DOTTIKON ES-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 181,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hat, hat nun 5,525 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 386,74 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 07.05.2024 auf 251,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +38,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES bezifferte sich zuletzt auf 3,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at