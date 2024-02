SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor einem Jahr eingebracht

DOTTIKON ES-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die DOTTIKON ES-Aktie an diesem Tag bei 267,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investierten, hätten nun 0,374 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2024 gerechnet (230,00 CHF), wäre die Investition nun 85,98 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 85,98 CHF, was einer negativen Performance von 14,02 Prozent entspricht.

DOTTIKON ES erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at