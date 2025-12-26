Elma Electronic Aktie
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Elma Electronic-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Elma Electronic-Papier 490,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,204 Elma Electronic-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 261,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 280,00 CHF belief. Mit einer Performance von +161,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Elma Electronic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 292,53 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
