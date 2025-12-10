Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
10.12.2025 10:04:06
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Feintool International-Aktie an diesem Tag 56,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,767 Feintool International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.12.2025 17,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 82,86 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 135,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
