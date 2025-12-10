Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Feintool International-Investment? 10.12.2025 10:04:06

SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Feintool International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Feintool International-Aktie an diesem Tag 56,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,767 Feintool International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.12.2025 17,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 82,86 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich zuletzt auf 135,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Nachrichten