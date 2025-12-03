Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Feintool International-Investmentbeispiel
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.12.2020 wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,44 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 267,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 9,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 430,40 CHF wert. Damit wäre die Investition um 75,70 Prozent gesunken.
Alle Feintool International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 138,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|SIX-Handel: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
18.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)