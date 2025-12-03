SPI-Wert Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Feintool International-Aktien gewesen.

Am 03.12.2020 wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,44 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 267,077 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Feintool International-Aktie auf 9,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 430,40 CHF wert. Damit wäre die Investition um 75,70 Prozent gesunken.

Alle Feintool International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 138,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at