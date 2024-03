SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 787,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 0,127 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 07.03.2024 143,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 130,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,49 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International bezifferte sich zuletzt auf 1,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at